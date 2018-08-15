Истребители ВВС Британии сопроводили российские самолеты над Черным морем

СЕГОДНЯ 19:48 2018-08-15T19:48:10+03:00

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Базирующиеся на румынской авиабазе Михаила Когэлничана британские истребители в минувший понедельник, 13 августа, были подняты в воздух для сопровождения российских самолетов над акваторией Черного моря. Об этом рассказал представитель королевских Военно-воздушных сил.

"Мы можем подтвердить, что два истребителя Eurofighter Typhoon королевских ВВС, базирующиеся в Румынии, были подняты в воздух 13 августа в ответ на действия российских самолетов, совершавших полеты возле воздушного пространства НАТО над Черным морем", - передает ТАСС со ссылкой на представителя.

Уточняется, что британские самолеты не осуществляли визуальный перехват, а лишь ели наблюдение на расстоянии.

Напомним, что аналогичный случай уже происходил в конце июля. Тогда истребители Typhoon поднялись с территории Румынии для сопровождения российских Су-24, которые якобы слишком близко подлетели к границам воздушного пространства НАТО, передает сайт kp.ru.