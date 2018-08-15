В Лондоне арестован мужчина, совершивший наезд на людей у британского парламента

СЕГОДНЯ 20:07 2018-08-15T20:07:50+03:00

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Британская полиция арестовала мужчину, который совершил наезд на людей у Вестминстерского дворца в минувший вторник, 14 августа. Им оказался 29-летний гражданин Великобритании, уроженец Судана Салих Хатер.

Правоохранители сообщили, что в настоящий момент этот молодой человек подозревается в совершении двух преступлений - подготовке теракта и покушении на убийство.

Известно, что Хатер приехал в Великобританию в качестве беженца и получил убежище. Брат задержанного описал его как "нормального человека", не имеющего фанатичных идей и не связанного с какой-либо религиозной общиной. Вся семья мужчины также "в шоке" от случившегося.

По данным BBC, ранее выходец Судана не привлекал внимания правоохранителей, и его мотивы до сих пор остаются неизвестными. Молодой человек категорически отказывается сотрудничать со следствием.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, именно Салих Хатер, будучи за рулем автомобиля Ford Fiesta, протаранил толпу пешеходов и велосипедистов около здания британского парламента, после чего врезался в барьеры безопасности.

По его вине пострадали три человека - мужчина и женщина были доставлены в больницу после аварии, а затем выписаны, в то время как еще одному человеку вся необходимая медицинская помощь была оказана прямо на месте происшествия.