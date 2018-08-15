Власти Италии на год ввели режим ЧС в связи с обрушением моста в Генуе
Италия ввела режим чрезвычайного положения сроком на год после обрушения автомобильного моста близ города Генуя. Об этом сообщил премьер-министр республики Джузеппе Конте по итогам экстренного совещания Совета министров.
Он рассказал, что на первое время для ликвидации последствий происшествия будет выделено 5 млн евро. Позже эта сумма может увеличиться. Также было решено объявить национальный траур.
"Мы решили объявить день национального траура. Нам еще предстоит выбрать дату, которая бы совпадала с днем похорон погибших", - цитирует премьера TG24COM.
Пролет длиной в сотню метров обрушился на жилые домаФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Напомним, что стометровый пролет автомобильного моста Моранди обрушился во вторник, 14 августа, во время сильной грозы.
В результате инцидента погибли 39 человек, в том числе три ребенка. Еще 16 пострадавших все еще находятся в больницах. Состояние большинства из них оценивается как тяжелое. Примерно десять человек считаются пропавшими без вести. Также из-за угрозы повторного обвала из зоны ЧП были эвакуированы 632 местных жителя.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению главного прокурора Генуи Франческо Коцци, причиной случившегося мог быть человеческий фактор.
Мост смерти в Генуе.Старый виадук чинили давно и, похоже, безрезультатно. Более двадцати автомобилей с людьми находились на мосту Маранди в Италии в момент его обрушения