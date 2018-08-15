Власти Италии на год ввели режим ЧС в связи с обрушением моста в Генуе

СЕГОДНЯ 20:28 2018-08-15T20:28:53+03:00

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Италия ввела режим чрезвычайного положения сроком на год после обрушения автомобильного моста близ города Генуя. Об этом сообщил премьер-министр республики Джузеппе Конте по итогам экстренного совещания Совета министров.

Он рассказал, что на первое время для ликвидации последствий происшествия будет выделено 5 млн евро. Позже эта сумма может увеличиться. Также было решено объявить национальный траур.

"Мы решили объявить день национального траура. Нам еще предстоит выбрать дату, которая бы совпадала с днем похорон погибших", - цитирует премьера TG24COM.

Пролет длиной в сотню метров обрушился на жилые домаФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Напомним, что стометровый пролет автомобильного моста Моранди обрушился во вторник, 14 августа, во время сильной грозы.

В результате инцидента погибли 39 человек, в том числе три ребенка. Еще 16 пострадавших все еще находятся в больницах. Состояние большинства из них оценивается как тяжелое. Примерно десять человек считаются пропавшими без вести. Также из-за угрозы повторного обвала из зоны ЧП были эвакуированы 632 местных жителя.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению главного прокурора Генуи Франческо Коцци, причиной случившегося мог быть человеческий фактор.