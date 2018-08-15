"По-семейному": Путин ожидает визита Си Цзиньпина в Россию в сентябре

СЕГОДНЯ 20:41 2018-08-15T20:41:00+03:00

Председатель КНР приедет во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме

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Очередной визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию состоится уже в сентябре этого года. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи.

По словам главы государства, в настоящий момент отношения между двумя нашими странами развиваются по намеченному плану, и это стало возможно во многом благодаря активной позиции китайского лидера.

"Мы ждем его с визитом, в сентябре этого года, он состоится во Владивостоке, а затем мы вместе будем участвовать во Владивостокском восточном экономическом форуме", - сказал Путин.

Он передал Си Цзиньпину свои наилучшие пожелания, а также вспомнил "теплый" июньский визит в Китай, где его приняли "по-дружески" и даже "почти по-семейному".

"Постараемся председателю Си Цзиньпину ответить тем же самым. Не знаю, как у нас получится, но мы этого очень хотим", - цитирует "Интерфакс" президента РФ.

Напомним, что во время той поездки в Китай Путину вручили государственный орден Дружбы КНР, который демонстрирует высокую степень и особый характер китайско-российских отношений, передает сайт kp.ru.