"По-семейному": Путин ожидает визита Си Цзиньпина в Россию в сентябре
Очередной визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию состоится уже в сентябре этого года. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи.
По словам главы государства, в настоящий момент отношения между двумя нашими странами развиваются по намеченному плану, и это стало возможно во многом благодаря активной позиции китайского лидера.
"Мы ждем его с визитом, в сентябре этого года, он состоится во Владивостоке, а затем мы вместе будем участвовать во Владивостокском восточном экономическом форуме", - сказал Путин.
Он передал Си Цзиньпину свои наилучшие пожелания, а также вспомнил "теплый" июньский визит в Китай, где его приняли "по-дружески" и даже "почти по-семейному".
"Постараемся председателю Си Цзиньпину ответить тем же самым. Не знаю, как у нас получится, но мы этого очень хотим", - цитирует "Интерфакс" президента РФ.
Напомним, что во время той поездки в Китай Путину вручили государственный орден Дружбы КНР, который демонстрирует высокую степень и особый характер китайско-российских отношений, передает сайт kp.ru.