Минобороны РФ опровергло перехват Су-24 британскими истребителями

СЕГОДНЯ 21:12 2018-08-15T21:12:22+03:00

Минобороны РФ опровергло сообщение британских ВВС о том, что они перехватили шесть российских бомбардировщиков Фото: "КП" Архив

В понедельник, 13 августа, российских бомбардировщиков-"сушек" вовсе не было над акваторией Черного моря

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Министерство обороны РФ опровергло сообщение Военно-воздушных сил Великобритании о перехвате шести российских бомбардировщиков Су-24 над акваторией Черного моря в понедельник, 13 августа.

В ведомстве заявили, что в тот день четыре самолета морской авиации Черноморского флота действительно выполняли плановые учебные полеты, но среди них не было ни одного бомбардировщика, известного как "сушка". Истребитель же одной из стран НАТО и правда был замечен российскими военными на удалении более 30 км.

"Данный самолет не совершал никаких маневров, не отклонялся от маршрута и не приближался к российским самолетам, следовавшим обратным курсом на аэродром базирования", - передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В Минобороны подчеркнули, что самолеты морской авиации России всегда выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами и не нарушают границ других государств.

Напомним, ранее представитель британских ВВС заявил, что в минувший понедельник базирующимся на румынской авиабазе истребителям Typhoon пришлось поднять в небо для сопровождения российских бомбардировщиков над акваторией Черного моря. Сообщалось, что самолеты не осуществляли визуальный перехват, а лишь вели наблюдение со стороны, передает сайт kp.ru.