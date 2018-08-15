Пробки в Москве достигли 8 баллов из-за сильного ливня

СЕГОДНЯ 21:30 2018-08-15T21:30:54+03:00

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Мощный ливень, обрушившийся на Москву вечером в среду, 15 августа, спровоцировал 8-балльные пробки в центре города. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Так, в вечерний час пик серьезные затруднения движения наблюдаются на северо-западе и юго-западе МКАД по внешней стороне и на востоке - по внутренней. Также огромная пробка собралась на северо-западе и юго-западе Третьего транспортного кольца. Аналогичная ситуация наблюдается на Садовом кольце.

Движение транспорта в сторону Подмосковья тоже затруднено. Речь идет об участке между ТТК и Аминьевским шоссе по Кутузовскому проспекту. На Проспекте Вернадского также пробки.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще в полдень по столице прокатилась первая волна ливней и гроз, которая превратилась в настоящий "апокалипсис" уже к вечеру. На город обрушились не только дождь и молнии, но и местами даже град.