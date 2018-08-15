Центробанк выпустил памятную монету с Владимиром Высоцким
Центральный Банк России пустил в обращение еще одну памятную монету, посвященную известному актеру, поэту и исполнителю песен Владимиру Высоцкому. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Серебряная монета номиналом 2 рубля, получившая название "Поэт, актер В.С. Высоцкий", была отчеканена специально к юбилею артиста. В январе 2018 года ему бы исполнилось 80 лет.
На одной стороне монеты Высоцкий изображен на фоне силуэтов двух коней. У него в руках гитара, а сбоку - меч. Справа указаны годы жизни поэта-песенника: 1938–1980, а вверху - его имя и фамилия, сообщили в ЦБ.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года Центробанк уже дополнял серию "Выдающиеся личности России" серебряной монетой с Высоцким. Тогда речь шла 25 рублях с таким же дизайном.