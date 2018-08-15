2018-08-15T21:55:55+03:00
Общество

Центробанк выпустил памятную монету с Владимиром Высоцким

Серебряные два рубля были отчеканены к 80-летию известного исполнителя
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Центробанк выпустил серебряные 2 рубля c Владимиром Высоцким. Фото: ЦБ РФЦентробанк выпустил серебряные 2 рубля c Владимиром Высоцким. Фото: ЦБ РФ
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Центральный Банк России пустил в обращение еще одну памятную монету, посвященную известному актеру, поэту и исполнителю песен Владимиру Высоцкому. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Серебряная монета номиналом 2 рубля, получившая название "Поэт, актер В.С. Высоцкий", была отчеканена специально к юбилею артиста. В январе 2018 года ему бы исполнилось 80 лет.

На одной стороне монеты Высоцкий изображен на фоне силуэтов двух коней. У него в руках гитара, а сбоку - меч. Справа указаны годы жизни поэта-песенника: 1938–1980, а вверху - его имя и фамилия, сообщили в ЦБ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года Центробанк уже дополнял серию "Выдающиеся личности России" серебряной монетой с Высоцким. Тогда речь шла 25 рублях с таким же дизайном.

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