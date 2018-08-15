Среди жертв обрушения моста в Италии оказались трое граждан Франции

СЕГОДНЯ 22:12 2018-08-15T22:12:48+03:00

Власти обеих стран теперь проверяют, нет ли иностранцев и в числе пострадавших

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Среди жертв обрушения автомобильного моста близ итальянского города Генуя оказались трое граждан Франции. Такое заявление сделали в пресс-службе министерства иностранных дел "пятой республики".

"Министерство иностранных дел с огорчением подтверждает, что среди жертв катастрофы в Генуе трое французов. Мы приносим наши соболезнования их семьям", - сообщили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что теперь власти обеих стран вместе изучают списки пострадавших на наличие граждан Франции и среди них, передает "Интерфакс".

Напомним, что один из пролетов автомобильного моста Моранди обрушился во вторник, 14 августа. В результате ЧП погибли 39 человек, в том числе три ребенка. Также известно о 16 пострадавших, состояние большинства из которых оценивается как тяжелое.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что власти Италии уже выделили 5 млн евро на ликвидацию последствий происшествия и объявили в стране чрезвычайное положение. Данный режим будет действовать на протяжении года.