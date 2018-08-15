Сирийская Пальмира начнет принимать туристов уже летом 2019 года

СЕГОДНЯ 22:36 2018-08-15T22:36:55+03:00

Многие страны и международные организации предложили свою помощь в восстановлении старого города

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Один из древнейших городов мира сирийская Пальмира будет готова принять первых туристов уже летом 2019 года. Такое заявление сделал глава провинции Хомс Таляль Барази.

Он рассказал, что власти уже разработали проект восстановления старого города, который был разрушен террористами в ходе вооруженных действий.

"Также имеются к нам большие предложения со стороны мировых держав восстановить артефакты и историческую ценность Пальмиры. Я предполагаю, что к лету 2019 года Пальмира будет полностью готова к приему туристов", — сказал губернатор.

По его словам, свою помощь в восстановлении города готовы предоставить Россия, Польша, Италия, ЮНЕСКО, а также другие страны и негосударственные организации, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что после семи лет гражданской войны в республике сирийские власти решили вновь развивать туризм, прежде всего, религиозный. Сообщалось, что Дамаск готов приложить все силы для привлечения в страну россиян.