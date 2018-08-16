Посольство России в Лондоне прокомментировало идею Британии о милитаризации Арктики

СЕГОДНЯ 02:16 2018-08-16T02:31:58+03:00

Посольство России в Лондоне прокомментировало заявление о том, что властям Британии следует усилить военное присутствие в Арктике, чтобы противостоять «российской агрессии» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Призывы к милитаризации Арктики противоречат международным нормам. Об этом напомнили в посольстве России в Лондоне, комментируя публикации ряда британских СМИ, в которых говорится о том, что депутаты парламента Великобритании высказались за усиление военного присутствия Соединенного Королевства в арктическом регионе с целью противостояния пресловутой «российской агрессии».

Дипломаты отмечают, что «выводы доклада оборонного комитета Палаты общин («По тонкому льду: британская оборона в Арктике») подаются как подтверждение существования «серьезной угрозы Великобритании со стороны России на арктическом фланге».

«Подобные заходы в британской прессе представляют собой уже не первую попытку под мнимыми предлогами продвигать идею милитаризации Арктики. Это противоречит существующим международным нормам и подрывает колоссальную работу, проделанную в рамках Арктического совета, в котором Великобритания является наблюдателем», - говорится в заявлении российской дипмиссии.

Между тем, как подчеркивают в посольстве, «Россия рассматривает этот регион как пространство для конструктивного диалога и равноправного взаимодействия в интересах всех государств», такого же мнения «придерживаются и наши соседи по Арктике».

Российские дипломаты указывают, что «в Арктическом регионе нет и не должно быть потенциала для конфликтов», а наша страна всегда была и остается «открытой для сотрудничества на благо процветания и эффективного развития региона».

«Хотелось бы, чтобы британские СМИ заметили внушительные торгово-экономические и инфраструктурные перспективы взаимодействия в Арктике и перестали безответственно подпевать тем, кому не терпится бряцать оружием и в этой части земного шара», - подытожили в российском посольстве в Лондоне.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, весной этого года генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о наращивании военно-морской группировки Альянса в Арктике и Северной Атлантике в ответ на возрастающее присутствие России в этом регионе.