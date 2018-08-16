2018-08-16T03:26:41+03:00
В мире

Американские эксперты объяснили, почему Россию невозможно завоевать

Среди причин называются суровый климат, огромная территория, сильная армия и особый характер русских
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американские эксперты объяснили, почему Россию невозможно завоевать: русские не отдадут свою страну захватчикуАмериканские эксперты объяснили, почему Россию невозможно завоевать: русские не отдадут свою страну захватчикуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия, Соединенные Штаты, Китай, Индия и Афганистан – страны, которые невозможно захватить силой, пишет американский портал We are the Mighty, специализирующийся на военной тематике.

По мнению авторов статьи, США невозможно завоевать, потому что страна обладает «самыми мощными Вооруженными силами на планете», занимает слишком большую территорию, и в Штатах очень высокая численность населения, которому разрешено иметь оружие. Следовательно, каждый американец с арсеналом может собрать собственное войско.

А вот Россию не получится захватить не только из-за сурового климата, огромной территории и сильной армии, но еще и из-за особенностей характера русских.

«Русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее захватчику», - утверждает издание.

Кроме того, как считают авторы статьи, при попытке нападения на Россию на ее защиту встанут не только жители страны, но и граждане бывших республик СССР, по крайней мере, такие «пророссийски настроенныех», как Казахстан.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в американском журнале National Interest накануне вышла публикация о возможности начала атомной войны по ошибке. В статье говорится, что Россия, США или Китай могут «случайно» начать мировую ядерную войну.

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