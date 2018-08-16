2018-08-16T03:59:00+03:00
В мире

На побережье Флориды за месяц нашли более 100 тонн мёртвых рыб, дельфинов и черепах

Причиной гибели обитателей океана стал так называемый «красный прилив» — разрастание водорослей и цветение воды
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Во Флориде началось сильное цветение прибрежных водорослей, которое вызвало массовую гибель морских животныхВо Флориде началось сильное цветение прибрежных водорослей, которое вызвало массовую гибель морских животныхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За последний месяц жители американского штата Флорида нашли на океанском побережье свыше 100 тонн мёртвых рыб, акул, дельфинов, черепах и других морских обитателей, сообщает агентство France Presse.

По его данным, только за минувшую неделю в округе Сарасота волны выбросили на берег двенадцать погибших дельфинов.

Причиной их гибели стало довольно частое на флоридском побережье явление – так называемый «красный прилив»: разрастание и цветение водорослей, которые выделяют токсины, практически безвредные для человека и губительные для многих видов морской фауны. Люди находят на местных пляжах груды мертвой рыбы.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что из-за «красного прилива» губернатор Флориды Рик Скотт объявил в штате режим чрезвычайного положения.

Напомним, в марте этого года на побережье Австралии в заливе Хамелин выбросились около 150 черных дельфинов-гринд, выжили из них только 15.

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