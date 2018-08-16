2018-08-16T07:11:35+03:00
Москва

Погода в Москве на 16 августа 2018 года: ожидается до 23 градусов тепла

Метеорологи обещают небольшой дождь в Москве на 16 августа 2018 года
Екатерина БОЛГОВА
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В четверг в Москве ожидается небольшой дождьВ четверг в Москве ожидается небольшой дождьФото: Михаил ФРОЛОВ
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Синоптики прогнозируют облачную погоду и дождь в Москве на четверг, 16 августа 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от +21 до +23 градусов. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 17 августа, осадков не ожидается. Температура воздуха составит от 11 до 13 градусов со знаком «плюс», днем — от 23 до 25 градусов. Небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 метров в секунду.

В ночь на субботу, 18 августа, температура воздуха составит 11...13 градусов тепла, небольшая облачность, без осадков. Днем — от 23 до 25 градусов выше нуля, ветер восточный, 3-8 метров в секунду.

Как сообщал сайт kp.ru, в конце августа и в сентябре в столице будет тепло, но без аномалий. «Компьютерные модели показывают, что в Москве будет тепло до конца августа. Ни проливных дождей, ни резкого похолодания не ожидается», - сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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