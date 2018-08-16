Замминистра коммерции КНР отправится в США на переговоры по торговым вопросам

СЕГОДНЯ 07:41 2018-08-16T07:41:53+03:00

Китайская делегация в августе отправится в США для торговых переговоров Фото: REUTERS

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Во второй половине августа заместитель министра коммерции Китая Ван Шоувэнь отправится в США на переговоры по торговым вопросам.

"Заместитель главы китайской делегации на торговых переговорах по международной торговле Ван Шоувэнь во второй половине августа посетит США во главе делегации для проведения консультаций по китайско-американским торгово-экономическим вопросам", — сообщило министерство коммерции КНР.

Отмечается, что визит состоится по приглашению американской стороны. Ван Шоувэнь проведет встречу с заместителем министра финансов США. Китайское ведомство подчеркнуло, что Пекин выступает против односторонних мер, торгового протекционизма и односторонних ограничительных действий, передает ТАСС.

Напомним, с февраля по июнь 2018 года провели четыре раунда переговоров по торговым вопросам с участием министра торговли США Уилбура Росса и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ. Но после последней встречи в Пекине в июне американо-китайские контакты прекратились, так как не были преодолены торговые противоречия.

Китай 23 августа одновременно с США введет пошлины на американские товары объемом в 16 миллиардов долларов в ответ на американские подобные меры.