2018-08-16T07:58:38+03:00
Экономика

Долг потенциальных банкротов достиг 37 млрд рублей

В России стремительно растет число несостоятельных должников
Елена АКИМОВА
Поделиться:
В России стремительно растет число банкротовВ России стремительно растет число банкротовФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Россияне активно признают себя банкротами. Только с начала года число потенциальных несостоятельных должников увеличилось на 49%, а общая сумма долга приблизилась к 37,02 млрд рублей.

Средний размер долга составляет 1,7 млн рублей.

Закон о банкротстве в России работает с 1 октября 2015 года. Признать себя несостоятельным может человек, который имеет задолженность более 500 тысяч рублей и не может выполнить свои финансовые обязательства свыше трех месяцев. Банкротство не освобождает от уплаты долга. Его погасят через продажу имущества должника или предложат посильную реструктуризацию. Если же никакого имущества нет, то можно рассчитывать на то, что долг простят.

Чтобы не было соблазна, есть и ограничительная мера: после признания банкротом человек не может в течении пяти лет брать никакие кредиты.

Эксперты предполагают, что стремительный рост числа банкротств может привести к подорожанию кредитов. Банку приходится самостоятельно погашать долг несостоятельного должника, а если таких сотни, то набегает внушительная цифра. Это грозит проблемами финорганизации и решать ее придется за счет увеличения процента для новых заемщиков.

Уже в 2018 году сумма невозвратного долга может достичь 60 млрд рублей. Врастет и доля судебных решений о полном списании долгов — до 95% к концу года, пишет «Известия» прогноз Национального центра банкротств (НЦБ).

Выход из ситуации видят в Госдуме. Депутаты предлагают законодательно ограничить сумму штрафов и пеней, начисляемых банками за просрочку. Сейчас размер неустойки может превышать кредит в три раза. Ограничения по ним действуют с лета 2016 года только для ипотеки. А должны распространяться на все розничные займы и лимитироваться полуторной суммой кредита.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Замминистра коммерции КНР отправится в США на переговоры по торговым вопросам
В Госдуме прокомментировали намерение Украины попросить НАТО сопровождать ее суда в Азовском море
Погода в Москве на 16 августа 2018 года: ожидается до 23 градусов тепла
Экс-глава ЦРУ: Трамп не заставит меня молчать
«ОТРК Сапсан? Нет такого»: Работник «Южмаша» назвал новый украинский ракетный комплекс фанерным
В Лондоне попугай обматерил пожарных на трех языках
«Русский стиль»: Форвард «Вашингтона» Кузнецов в Челябинске ел из Кубка Стэнли пельмени
На побережье Флориды за месяц нашли более 100 тонн мёртвых рыб, дельфинов и черепах
Американские эксперты объяснили, почему Россию невозможно завоевать
Посольство России в Лондоне прокомментировало идею Британии о милитаризации Арктики
В Белом доме назвали ошибкой введение Турцией пошлин на товары из США
Чавушоглу: Турция и Россия обсуждают возможность отмены визового режима
Новые концепции преподавания школьных предметов появятся уже в конце октября
Минпросвещения не будет отменять рабочие тетради в школах
Детские лагеря со стажем менее 3 лет не смогут получать госконтракты
Васильева - о замене письма клавиатурой: “Это дичь, этого не может быть никогда”
Минпросвещения профинансирует исследования детской физиологии
Васильева: единая школьная форма не нужна
Министр просвещения не поддерживает идею перейти на другую систему оценок в школе
Министр Васильева - об усыновлении детей родителями с ВИЧ: "Я далека от этой идеи"
Минпросвещения ужесточает требования к приемным родителям
Образовательные кредиты могут вернуть с 1 декабря текущего года
Пенс призвал Турцию «не испытывать терпение Трампа» и освободить пастора Брансона