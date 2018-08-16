Долг потенциальных банкротов достиг 37 млрд рублей

СЕГОДНЯ 07:58 2018-08-16T07:58:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Россияне активно признают себя банкротами. Только с начала года число потенциальных несостоятельных должников увеличилось на 49%, а общая сумма долга приблизилась к 37,02 млрд рублей.

Средний размер долга составляет 1,7 млн рублей.

Закон о банкротстве в России работает с 1 октября 2015 года. Признать себя несостоятельным может человек, который имеет задолженность более 500 тысяч рублей и не может выполнить свои финансовые обязательства свыше трех месяцев. Банкротство не освобождает от уплаты долга. Его погасят через продажу имущества должника или предложат посильную реструктуризацию. Если же никакого имущества нет, то можно рассчитывать на то, что долг простят.

Чтобы не было соблазна, есть и ограничительная мера: после признания банкротом человек не может в течении пяти лет брать никакие кредиты.

Эксперты предполагают, что стремительный рост числа банкротств может привести к подорожанию кредитов. Банку приходится самостоятельно погашать долг несостоятельного должника, а если таких сотни, то набегает внушительная цифра. Это грозит проблемами финорганизации и решать ее придется за счет увеличения процента для новых заемщиков.

Уже в 2018 году сумма невозвратного долга может достичь 60 млрд рублей. Врастет и доля судебных решений о полном списании долгов — до 95% к концу года, пишет «Известия» прогноз Национального центра банкротств (НЦБ).

Выход из ситуации видят в Госдуме. Депутаты предлагают законодательно ограничить сумму штрафов и пеней, начисляемых банками за просрочку. Сейчас размер неустойки может превышать кредит в три раза. Ограничения по ним действуют с лета 2016 года только для ипотеки. А должны распространяться на все розничные займы и лимитироваться полуторной суммой кредита.