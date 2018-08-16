Посольство РФ в США напомнило о годовщине "кровавой" американской интервенции

СЕГОДНЯ 08:17 2018-08-16T08:17:07+03:00

В 1918 году Госдепартамент США объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, а через 10 дней американские экспедиционные части высадились во Владивостоке

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Посольство России в Соединенных Штатах напомнило о годовщине американской военной интервенции в РФ.

"В 1918 году, 100 лет назад, американские войска высадились во Владивостоке и начали кровавую американскую интервенцию в страдающую Россию", — сообщается на странице посольства в Facebook, где опубликованы хэштэги #МыПомним и #НеЗабудем.

Отмечается, что в результате партизанской войны больше 200 американских солдат.

В августе 1918 года Госдепартамент США объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией в одностороннем порядке, после чего американские экспедиционные части высадились во Владивостоке. Поводом для этих действий стало решение советского правительства заключить мир с Германией, в итоге Россия фактически вышла из Первой мировой войны.

После падения режима армии Колчака военная интервенция в Россию прекратилась - к весне 1920 года американские войска покинули российские пределы.