Наблюдать за выборами в России 9 сентября будут представители США, Италии, Франции

СЕГОДНЯ 08:22 2018-08-16T08:22:36+03:00

Единый день голосования будет проводиться под наблюдением международных экспертов

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В России приближается единый день голосования. Он пройдет 9 сентября, а убедиться в честности выборов приедут наблюдатели из разных стран мира.

В России поджидают экспертов из США, Франции, Германии, Италии, Бельгии, Испании и других государств по приглашению ассоциации «Национальный общественный мониторинг».

Наблюдать за ходом выборов будут депутаты Европарламента, представители национальных законодательных органов власти, послы, члены избирательных комиссий, адвокаты, ученые, журналисты и общественные деятели.

Планируется, что они приедут в начале сентября. В зависимости от региона работа будет строиться по-разному: одни приступят к обязанностям в день выборов, другие чуть раньше.

Увидеть наблюдателей можно на избирательных участках в Москве и области, во Владимирской, Ивановской и Тверской областях, а также в Уральском, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах.

Еще пока не все эксперты подтвердили свое участие. На сегодняшний день о точном присутствии заявили восемь человек.

- Наблюдатели сами решают в каком именно регионе они хотят работать, а мы помогает технически, - сообщил «Известиям» координатор ассоциации «Национальный общественный мониторинг» Роман Коломойцев.

По его словам, все приглашенные обладают соответствующим опытом работы и являются авторитетными специалистами в своих странах.

Единый день голосования охватит выборы на всех уровнях власти. Голосование пройдет по всей стране.