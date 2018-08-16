Наблюдать за выборами в России 9 сентября будут представители США, Италии, Франции
В России приближается единый день голосования. Он пройдет 9 сентября, а убедиться в честности выборов приедут наблюдатели из разных стран мира.
В России поджидают экспертов из США, Франции, Германии, Италии, Бельгии, Испании и других государств по приглашению ассоциации «Национальный общественный мониторинг».
Наблюдать за ходом выборов будут депутаты Европарламента, представители национальных законодательных органов власти, послы, члены избирательных комиссий, адвокаты, ученые, журналисты и общественные деятели.
Планируется, что они приедут в начале сентября. В зависимости от региона работа будет строиться по-разному: одни приступят к обязанностям в день выборов, другие чуть раньше.
Увидеть наблюдателей можно на избирательных участках в Москве и области, во Владимирской, Ивановской и Тверской областях, а также в Уральском, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах.
Еще пока не все эксперты подтвердили свое участие. На сегодняшний день о точном присутствии заявили восемь человек.
- Наблюдатели сами решают в каком именно регионе они хотят работать, а мы помогает технически, - сообщил «Известиям» координатор ассоциации «Национальный общественный мониторинг» Роман Коломойцев.
По его словам, все приглашенные обладают соответствующим опытом работы и являются авторитетными специалистами в своих странах.
Единый день голосования охватит выборы на всех уровнях власти. Голосование пройдет по всей стране.