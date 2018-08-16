Работы ЕГЭ планируют отсылать на проверку в другие регионы

СЕГОДНЯ 09:05 2018-08-16T09:05:18+03:00

В России может появиться перекрестная система проверки ЕГЭ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Рособрнадзоре хотят внести очередные изменения в систему ЕГЭ. Экзаменационные работы школьников планируют отправлять на проверку в другой регион.

Чиновники уверены, что перекрестные проверки практиковались помогут полностью исключить ошибки, подтасовку баллов и демонстрацию выгодных для региона результатов.

Эта система практиковалась в отдельных случаях и показала свою эффективность.

Не исключено, что данный способ ляжет в основу проверки ЕГЭ на постоянной основе.

Вводить новую систему не спешат, нужно проанализировать целесообразность такого метода, оценить все риски.

В общественном совете при Минобрнауки уже отметили, что предложение хорошее и нужное.

- Такая проверка поможет получать независимые результаты, а заодно и честно оценивать систему образования в регионе. До 2014 года доля выпускников школ, не сдавших ЕГЭ, была критерием оценки работы губернаторов, - цитируют «Известия» слова члена общественного совета при Минобрнауки Евгения Ямбурга.

Разработчики заверили, что на детей никак новые правила не повлияют, уровень стресса и психологической нагрузки не будет возрастать.

Единственное, где могут возникнуть накладки – это увеличение срока ожидания результатов экзамена, учитывая время на доставку и отправку.

Сайт kp.ru писал, что через 10 лет поверку работ на едином государственном экзамене в России будет проводить компьютер. По мнению разработчиков, к 2030 году развитие искусственного интеллекта должно достичь необходимого уровня. Создание такой системы вполне реально.