Центробанк нашел признаки вывода активов в «ОФК Банк» и Русском торговом банке

СЕГОДНЯ 09:21 2018-08-16T09:21:16+03:00

Центробанк заподозрил «ОФК Банк» и Русский торговый банк в выводе активов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Банк России нашел признаки вывода активов в банке "Объединенный финансовый капитал" и Русском торговом банке. Обе московские кредитные организации ранее были лишены лицензий.

По данным Центробанка, временная администрация по управлению "ОФК Банком" выявила операции по кредитованию фирм с сомнительной платежеспособностью, ущерб составил больше 8 млрд рублей. Активы выводили при помощи предоставления гарантий кредитной организации компаниям, возглавляемых сотрудниками банка. Отмечается, что с ними заключали факторинговые договоры. Ущерб от таких действий превысил 3,3 млрд рублей.

Незадолго до отзыва лицензии руководители Русского торгового банка заменили ликвидные активы на низколиквидные ценные бумаги, что принесло ущерб в 2,5 млрд рублей. Через кредитование недобросовестных заемщиков был выведено еще 1,7 млрд рублей. А также заключались сомнительные сделки по продаже недвижимости.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовных преступлений, представители Банка России направили в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ.