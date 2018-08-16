Экипаж задержанного на Украине "Механика Погодина" опасается силового захвата
Экипаж задержанного на Украине российского судна "Механик Погодин" опасается силового захвата. Как отмечается на сайте компании ООО "В.Ф. Танкер", которой принадлежит танкер, основания для проверки никак не связаны с ранее названными причинами блокировки, поэтому планы ее провести могут свидетельствовать о незаконности задержания судна.
"Попытка проникновения на судно значительного количества людей под видом каких-либо проверок вызывает опасения силового захвата судна", — говорится в заявлении компании.
Напомним, накануне компания-судовладелец заявила о новом задержании танкера "Механик Погодин» в порту Херсона. Назначенный на Украине постоянный представитель президента страны Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин заявил, что Служба безопасности Украины хочет арестовать российский танкер, так как его владелец находится под санкциями.
Впервые "Механик Погодин" был задержан в Херсоне в прошедшую пятницу. На борту находятся 12 человек.