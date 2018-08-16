Экипаж задержанного на Украине "Механика Погодина" опасается силового захвата

СЕГОДНЯ 09:44 2018-08-16T09:44:47+03:00

Как отмечается на сайте компании, которой принадлежит судно, основания для проверки никак не связаны с ранее заявленными причинами задержания

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Экипаж задержанного на Украине российского судна "Механик Погодин" опасается силового захвата. Как отмечается на сайте компании ООО "В.Ф. Танкер", которой принадлежит танкер, основания для проверки никак не связаны с ранее названными причинами блокировки, поэтому планы ее провести могут свидетельствовать о незаконности задержания судна.

"Попытка проникновения на судно значительного количества людей под видом каких-либо проверок вызывает опасения силового захвата судна", — говорится в заявлении компании.

Напомним, накануне компания-судовладелец заявила о новом задержании танкера "Механик Погодин» в порту Херсона. Назначенный на Украине постоянный представитель президента страны Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин заявил, что Служба безопасности Украины хочет арестовать российский танкер, так как его владелец находится под санкциями.

Впервые "Механик Погодин" был задержан в Херсоне в прошедшую пятницу. На борту находятся 12 человек.