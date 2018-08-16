Роскачество проверило школьные рюкзаки и не нашло соответствующих повышенным требованиям

СЕГОДНЯ 10:21 2018-08-16T10:22:10+03:00

Эксперты организации закупили и отправили на исследование самые разнообразные рюкзаки по цене от 709 до 12,5 тысячи рублей

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Перед началом нового учебного года Роскачество проверило рюкзаки для школьников младших классов. Эксперты организации закупили и исследовали различные модели по цене от 709 до 12,5 тысячи рублей, которые позиционировались как школьные товары. Рюкзаки были произведены в Китае, России, Германии, Японии и Сербии. У некоторых образцов страну происхождения не определялась.

Рюкзаки исследовали по 92 параметрам. К качеству изготовления моделей претензий не возникло — у всех из них были крепкие швы, молнии, изделия не линяли, были устойчивы к трению. Но были обнаружены несоответствие требованиям по весу изделия, габаритам, формоустойчивости спинки, а также отсутствовали светоотражатели.

«Ни один из исследованных рюкзаков не дотянулся до повышенных требований стандарта Роскачества. Среди рюкзаков, выборочно закупленных для исследования, идеального не оказалось», — говорится в сообщении по итогу исследования.

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