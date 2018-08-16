2018-08-16T10:52:40+03:00
Политика

Хакеры узнали о планах Киева отравить воду в Донбассе радиоактивными отходами

Отмечается, что теракт с применением радиоактивных веществ в Донбассе готовят ССО украинской армии
Екатерина БОЛГОВА
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Хакеры сообщили о планах Киева отравить Донбасс радиоактивными отходамиХакеры сообщили о планах Киева отравить Донбасс радиоактивными отходамиФото: REUTERS
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Анонимные хакеры из организации "КиберБеркут" сообщили, что силы специальных операций (ССО) армии Украины планируют провести в Донбассе теракт с использованием радиоактивных веществ, отравив воду в канале Северный Донец — Донбасс.

"После заражения воды, ... скорее всего, будет развернута активная информационная кампания Украины и стран Запада против Донецка и Луганска, а также России. К примеру, их обвинят в загрязнении региона радиацией, нарушении международного законодательства, неспособности обеспечить экологическую безопасность", — сообщается на сайте организации.

Отмечается, что представители ССО получили радиоактивные вещества из закрытого могильника Вакуленчук в Житомирской области. Объект располагался в 15 километрах от 142-го центра спецназа, где с 2017 года "диверсанты" якобы проходят спецподготовку под контролем американских инструкторов.

Хакеры считают, что "куратором" акции может быть основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс, побывавший в 142-м центре в апреле 2018 года. В подтверждение они привели снимок письма командующего ССО Игоря Лунева на имя первого заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Колесника с просьбой допустить главу американской компании на военный объект.

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