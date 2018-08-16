Владимир Путин снялся в гигараме с участниками молодежного форума «Машук-2018»

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-16T11:00:34+03:00

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15 августа президент России Владимир Путин приехал в Ставропольский край, где посетил северо-кавказский молодежный образовательный форум «Машук-2018». Глава государства осмотрел экспозицию патриотических проектов «Герои нашего времени», познакомился с 10-летней Миланой Юнусовой и 13-летним Сарматом Дулаевым, которые, рискуя своими жизнями, спасли людей в экстренных ситуациях и сообщил о необходимости помогать развитию студенческих спортклубов. В свою очередь президенту рассказали о проектах участников форума, в том числе «Чисты Каспий» и «Трезвая Россия». Кроме того, Владимир Путин вместе с молодежью сфотографировался для проекта «Гигарама».

Детальная фотография с президентом России опубликована на сайте Gigarama.ru, которая сопровождается приветственной речью президента. Особенными такие снимки делает технология гигапиксельной съемки: каждый снятый «Гигарамой», в отличие от обычной фотографии, может разглядеть себя на снимке, даже если вместе с ним в кадре находятся сотни и даже тысяча людей. На сайте акции также размещены другие гигантские фотографии массовых и знаковых для нашей страны событий.

Напомним, IX молодежный образовательный форум «Машук» проходит в Пятигорске. Среди его ключевых задач — содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи, вовлечение ее в волонтерскую деятельность и работу СМИ, поддержка инноваций и стартапов, развитие международного и межрегионального сотрудничества.