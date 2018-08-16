2018-08-16T11:03:23+03:00
Политика

В Совфеде прокомментировали предложение украинского генерала разорвать все отношения с Россией

По мнению члена комитета Совфеда по международным делам Андрея Климова, речь идет не о политических решениях, а о заявлениях «весьма безответственных граждан»
Екатерина БОЛГОВА
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССЧлен комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал предложение бывшего руководителя главного управления Службы безопасности Украины генерал-майора Василия Вовка разорвать все отношения с Россией.

«Это не очень новая идея для украинских деятелей. Они еще до 2014 года, когда мы часто встречались с нашими коллегами в Киеве, такого рода идеи высказывали. Не все, конечно, но хватало людей, которые полагали, что все беды Украины из-за России», - рассказал Климов в интервью Радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что подобные заявления сейчас делают украинские руководители, которые находятся в отставке, но ранее все равно были при власти. По мнению сенатора, оживление по этому вопросу может быть вызвано предстоящими на Украине выборами.

«На территории самой Украины люди, которых я знаю, они, мягко выражаясь, недовольны подобного рода суждениями. В любом случае речь идет пока не о политических решениях, а о заявлениях граждан весьма безответственных», - подытожил Климов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Вовк предложил закрыть границы с Россией, а также разорвать финансовые и торговые взаимоотношения с нашей страной. До этого украинский министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказывал об обсуждении вопроса прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

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