Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Китае

СЕГОДНЯ 11:16 2018-08-16T11:16:05+03:00

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Роспотрбнадзор заявил, что с начала 2018 года в Китае были зарегистрированы 106 случаев сибирской язвы. Очередной случай был зафиксирован 7 августа. В ведомстве добавили, что в связи со сложившейся ситуацией уже был создан оперативный штаб для ликвидации последствий заболевания.

«С 7 августа текущего года регистрируется вспышка сибирской язвы в двух провинциях КНР (в провинции Хейлунцзян (северо-восток Китая) и автономном районе Внутренняя Монголия (север Китая))», - цитирует сообщение Роспотребнадзора сайт телеканала «Звезда».

Сообщается, что на сегодняшний день с признаками кожной формы сибирской язвы госпитализировано уже 88 человек.

Среди крупного и мелкого скота в Китае выявлено более 60 случаев заболевания. В связи с этим в регионах введен карантин. Туши 818 животных уничтожены, пишет сайт argumenti.ru.

Роспотребнадзор уже принял все необходимые меры по недопущению завоза инфекции на территорию России. Кроме того в ведомстве призывают россиян, находящихся в Китае, к осторожности.