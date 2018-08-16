СЕГОДНЯ 11:51 2018-08-16T11:51:07+03:00

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В четверг, 16 августа, курсы доллара и евро снижаются на торгах "Московской биржи", рубль укрепляется по отношению к бивалютной корзине.

На старте торгов американский доллар торговался в диапазоне 66,55-67,09 рубля, а по итогам первой минуты курс составил 66,86 рубля, что на 43,5 копейки ниже уровня предыдущего закрытия. Курс евро снизился до 76,12 рубля, (-23,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) стала ниже на 34,5 копейки к уровню предыдущего закрытия. Этот показатель составил 71,02 рубля.

При этом биржевой курс доллара оказался на 47,78 копейки выше уровня официального курса, а евро - на 88,97 копейки выше официально действующего курса.

Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро, отыгрывая падение в связи с отсутствием обострения финансового кризиса в Турции и стабилизацией цен на нефть, передает "Интерфакс".