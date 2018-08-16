2018-08-16T12:03:28+03:00
Политика

Сирийские фермеры в этом году собирают рекордный урожай

Поставки продуктов, правда, пока возможны только на внутренний рынок
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Сирии фермеры собирают рекордный урожайВ Сирии фермеры собирают рекордный урожайФото: REUTERS
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В Сирии зафиксирован промышленный бум: в стране один за другим открываются после реконструкции заводы и фабрики. Кроме того в стране первый раз после войны фермерам удалось собрать крупный урожай. В стране продолжается масштабное восстановление энергосетей и инфраструктуры.

Отмечается, что в основном, необходимая техника и оборудование завозятся из России и Китая — стран, которые не стали вводить санкции против Дамаска. Теперь, по словам фермеров, у них осталась только одна проблема — сбыт продуктов. Дело в том, что продавать товары они могут пока только на внутреннем рынке.

«Сейчас больше всего вреда приносят западные страны. У нас запрет на экспорт. Весь товар идет в Хаму, на рынки в соседние провинции и мы не поднимаем цену - у людей нет денег после войны. Трудимся почти бесплатно. А ведь надо покупать дорогие азотные удобрения. Было бы здорово наладить поставки овощей и фруктов в дружественные страны», - приводит слова владельца одного из фермерских хозяйств Ахмеда Али Аттавиль сайт телеканала «Звезда».

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