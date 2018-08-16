Минфин сформирует позицию по инициативе с изъятием сверхдоходов сырьевой отрасли к 17 августа
К 17 августа министерство финансов сформирует общую позицию по инициативе по изъятию сверхдоходов у компаний горно-металлургического и химического комплекса.
Как передает ТАСС со ссылкой на источники в отрасли, 16 августа ведомству предоставят свои обоснования четыре министерства, среди которых Минпромторг, Минэкономразвития, Минэнерго и Минпироды.
Не уточняется, идет ли речь об изъятии сверхдоходов компаний из "списка Белоусова" посредством налогов, или будут предложены и другие механизмы.
Напомним, ранее вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что кабмин не планирует изымать часть доходов у бизнеса. По его словам, правительство разработает доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, возникших в результате изменения внешней конъюнктуры и валютного курса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил получение письма помощника главы государства Андрея Белоусова с предложением изымать сверхдоходы у металлургических и химических компаний.