2018-08-16T12:37:48+03:00
Происшествия

В Италии потерпел крушение туристический самолет, погибли два человека

По данным СМИ, при взлете самолет зацепился за кабель высоковольтной линии электропередачи и загорелся
Екатерина БОЛГОВА
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В Италии разбился небольшой туристический самолетВ Италии разбился небольшой туристический самолетФото: REUTERS
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Неподалеку от города Чимадольмо на севере Италии произошло крушение небольшого туристического самолета. В результате происшествия погибли два человека.

Как сообщает издание Treviso Oggi, инцидент произошел вечером в среду, 15 августа. Самолет при взлете зацепился за кабель высоковольтной линии электропередачи и загорелся. Скорее всего, после этого пилот воздушного судна не справился с управлением, и самолет рухнул на землю.

На место инцидента прибыли представители экстренных служб на двух вертолетах. Медики и пожарные нашли обгоревшие тела мужчины и женщины среди фрагментов самолета.

Местная полиция определяет все обстоятельства происшествия, начато расследование.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее 29-летний механик авиакомпании угнал самолёт из аэропорта Сиэтла. Мужчина выполнял опасные манёвры, не справился с управлением и разбился.

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