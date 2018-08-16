Мосгорсуд приговорил генерала СК Никандрова к 5,5 года колонии

СЕГОДНЯ 12:48 2018-08-16T12:48:21+03:00

Бывший первый заместитель начальника столичного главка СК признан виновным по делу о взятке за освобождение криминального авторитета Итальянца

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В четверг, 16 августа, Мосгорсуд генерала Следственного комитета Дениса Никандрова к пяти с половиной годам колонии. Бывший первый заместитель начальника столичного главка СК признан виновным по делу о взятке за освобождение криминального авторитета Итальянца.

Кроме того, суд принял решение лишить Никандрова звания "генерал юстиции". Защита планирует обжаловать приговор, передает РИА Новости.

Ранее подсудимый заключил сделку со следствием. Заседание проходило в закрытом от зрителей и журналистов режиме, так как материалы дела имеют гриф секретности.

Ранее фигурантами дела о коррупции в СК стали и другие сотрудники ведомства — Михаил Максименко, Александр Ламонов и Александр Дрыманов. Они подозреваются в том, что получили от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянца).

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