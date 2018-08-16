2018-08-16T12:48:21+03:00
Общество

Мосгорсуд приговорил генерала СК Никандрова к 5,5 года колонии

Бывший первый заместитель начальника столичного главка СК признан виновным по делу о взятке за освобождение криминального авторитета Итальянца
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Суд приговорил генерала Никандрова к 5,5 годам колонииСуд приговорил генерала Никандрова к 5,5 годам колонииФото: Асхат БАРДЫНОВ
Изменить размер текста:

В четверг, 16 августа, Мосгорсуд генерала Следственного комитета Дениса Никандрова к пяти с половиной годам колонии. Бывший первый заместитель начальника столичного главка СК признан виновным по делу о взятке за освобождение криминального авторитета Итальянца.

Кроме того, суд принял решение лишить Никандрова звания "генерал юстиции". Защита планирует обжаловать приговор, передает РИА Новости.

Ранее подсудимый заключил сделку со следствием. Заседание проходило в закрытом от зрителей и журналистов режиме, так как материалы дела имеют гриф секретности.

Ранее фигурантами дела о коррупции в СК стали и другие сотрудники ведомства — Михаил Максименко, Александр Ламонов и Александр Дрыманов. Они подозреваются в том, что получили от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянца).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Версия: Генерал Дрыманов брал взятки в мешках для одежды

Бывшего руководителя следственного управления СК по Москве поместили в СИЗО Лефортово (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Захара Прилепина вновь назвали «угрозой национальной безопасности Украины»
Омбудсмен Украины Людмила Денисова назвала количество россиян, желающих быть обмененными
В Италии потерпел крушение туристический самолет, погибли два человека
В России пройдет первый гей-парад
Минфин сформирует позицию по инициативе с изъятием сверхдоходов сырьевой отрасли к 17 августа
Сирийские фермеры в этом году собирают рекордный урожай
Курсы доллара и евро снижаются на торгах
Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Китае
В Совфеде прокомментировали предложение украинского генерала разорвать все отношения с Россией
В аэропорту Будапешта нашли контейнер с радиоактивным веществом
Хакеры узнали о планах Киева отравить воду в Донбассе радиоактивными отходами
Роскачество проверило школьные рюкзаки и не нашло соответствующих повышенным требованиям
Экипаж задержанного на Украине "Механика Погодина" опасается силового захвата
Центробанк нашел признаки вывода активов в «ОФК Банк» и Русском торговом банке
Работы ЕГЭ планируют отсылать на проверку в другие регионы
Трамп отменил указ Обамы по применению США кибератак против своих противников
Больницы могут отказаться от дезинфекции спиртом
Бывший глава СБУ предложил разорвать все отношения с Россией
Наблюдать за выборами в России 9 сентября будут представители США, Италии, Франции
Посольство РФ в США напомнило о годовщине "кровавой" американской интервенции
Долг потенциальных банкротов достиг 37 млрд рублей
Замминистра коммерции КНР отправится в США на переговоры по торговым вопросам
В Госдуме прокомментировали намерение Украины попросить НАТО сопровождать ее суда в Азовском море