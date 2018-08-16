Омбудсмен Украины Людмила Денисова назвала количество россиян, желающих быть обмененными

СЕГОДНЯ 12:53 2018-08-16T12:53:51+03:00

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О своем желании быть обменянными на украинцев заявили уже 14 россиян, которые находятся сейчас в заключении на Украине. Об этом рассказала омбудсмен Украины Людмила Денисова. Ранее она отмечала, что просьбу на обмен президенту России Владимиру Путину направили 11 человек.

«На эту минуту их 14, — сразу же внесла коррективы Денисова. — Скоро мы опубликуем список в Facebook, и, думаю, вы там увидите [имена и фамилии]. Вы знаете, мы [очень] хотим [этого обмена]. Главное, чтоб российская сторона [тоже] захотела. Мы делаем все возможное для того, чтобы обменять граждан РФ на наших ребят», - цитирует Денисову ФАН.

Кроме того, уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека, отметила, что в общей сложности речь может идти об интересах порядка четырех десятков человек. По ее словам, вопрос будет решаться, в том числе, 22 августа в Минске. Кроме того Денисова регулярно контактирует со своей российской коллегой Татьяной Москальковой.