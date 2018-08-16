В Казани представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец ТУ-22М3М

СЕГОДНЯ 13:38 2018-08-16T13:38:09+03:00

По словам главы "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрия Слюсаря, ВКС получат новые бомбардировщики в 2021 году

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В четверг, 16 августа, в Казани показали первый модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М. Во время церемонии выкатки Казанский авиастроительный завод посетили командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) Сергей Кобылаш, глава Татарстана Рустам Миниханов и гендиректор "Туполев" Александр Конюхов.

Как сообщил глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь, ВКС получат модернизированные бомбардировщики в 2021 году. Он отметил, что со следующего года самолеты будут поступать на завод на модернизацию, передает РИА Новости.

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 приняли на вооружение в 1989 году. Эти самолеты участвовали в антитеррористической операции в Сирии. Во время глубокой модернизации на Ту-22М3М устанавливают новое бортовое радиоэлектронное оборудование, информационно-управляющей систему с функцией интеллектуальной поддержки работы экипажа.

До конца сентября пройдет первый полет нового бомбардировщика.