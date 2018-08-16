Адвокаты экс-президента Украины Януковича подрались с полицией в суде

СЕГОДНЯ 13:55 2018-08-16T13:55:03+03:00

Причиной потасовки стало то, что адвокатов не пускали в здание Киевского суда

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В четверг, 16 августа, адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича подрались с полицией в суде Киева. Причиной потасовки стало то, что адвокатов не пускали в заднеи суда на заседание.

Интересы бывшего главы государства представляет государственный защитник, но адвокаты Януковича выступают против этого. Защитники пообещали пожаловаться на действия правоохранителей. Позже их все-таки пропустили в зал заседаний.

Ранее Янукович вновь подал заявление об отказе от бесплатного государственного адвоката Юрия Рябовола. Госзащитник поддержал это заявление, так как, по его словам, дело "не соответствует нормам закона". Но суд отказал в удовлетворении просьбы. По мнению суда, адвокаты Януковича допускали неоднократные нарушения и злоупотребляли правом на защиту, передает "Интерфакс".

Напомним, на Украине экс-президента Виктора Януковича обвиняют в государственной измене. Бывший глава государства отвергает все обвинения.