Экс-ведущий РЕН-ТВ расстрелял соседа после спора о фарах

СЕГОДНЯ 14:10 2018-08-16T14:12:34+03:00

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В Москве экс-ведущий программы «Ремонт по-честному» попал в криминальные сводки. Алексей Самсонов расстрелял соседа во время спора о фарах. Супруга телевизионщика Инна объяснила произошедшее.

По словам женщины, накануне с ее машины сняли фары. Сегодня с утра они вышли с мужем на балкон и увидели, что сосед стоит рядом с авто и пытается что-то сделать на месте исчезнувшей детали. Самсонов попросил мужчину отойти от машины, но тот просьбу проигнорировал.

«Муж попросил отойти, а тот начал кричать и полез на конфликт. Стоит дальше ковыряет», — сообщает слова Инны телеканал «360».

Телеведущий пригрозил спуститься и разобраться. Сосед не испугался и вызвал оппонента на переговоры.

Понимая, что хулиган превосходит и ростом, и физической силой, Самсонов взял с собой травматическое оружие. Мирного разговора не получилось, словесная перепалка переросла в драку. Мужчина начал кричать, что «убьет» владельца авто, в ответ экс-ведущий программы с телеканала РЕН ТВ выстрелил.

Полицейские сообщают, что стрелял он не менее четырех раз. Теперь в случившемся предстоит разобраться силовикам. Не исключено, что Самсонову грозит уголовная ответственность.