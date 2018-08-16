Турция выбыла из списка крупнейших держателей американского госдолга

СЕГОДНЯ 14:09 2018-08-16T14:09:16+03:00

За первое полугодие вложения Анкары в эту сферу сократились на 42%

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Турция значительно сократила вложения в американские государственный долг и в результате выбыла из списка крупнейших держателей казначейских бумаг США. Такие данные привели в министерстве финансов Соединённых Штатов.

Только за первые шесть месяцев вложения Турции в амеркиканский госдолг сократились на 42% - до 28,8 млрд долларов, тогда как еще в мае этот показатель составлял 32,6 млрд долларов.

На сайте Минфина США сообщается, что крупнейшими держателями казначейских бумаг все еще остаются Китай с 1,18 трлн долларов, Япония - 1,03 трлн долларов и Бразилия - 300,1 млрд долларов.

Сайт kp.ru писал о том, что Россия выбыла из этого списка еще в середине июля 2018-го. Так, в апреле Москва продала ценных бумаг на 47,5 млрд долларов, тем самым сократив свои вложения примерно в два раза. Выведенные средства Центральный Банк разместил в наличной валюте на депозитах за рубежом и инвестировал в другие государства.