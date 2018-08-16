2018-08-16T14:19:45+03:00
Наука

Ученые научились лечить слепоту генной терапией

Исследователи опробовали методику а лабораторных мышах
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые нашли способ вылечить слепотуУченые нашли способ вылечить слепотуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Американские ученые обнаружили новый метод, который в скором будущем может помочь избавить людей от слепоты. Открытие сделали специалисты из Медицинской школы Маунт-Синай.

Исследователи провели эксперимент и смогли излечить лабораторных мышей от слепоты. С помощью генной терапии специалисты «перепрограммировали» глаз» для того, чтобы вернуть способности к самовосстановлению, пишет «Федеральное агентство новостей».

По словам ученых, несмотря на то, что в последние годы был достигнут огромный прогресс в разработке методов генетической терапии для лечения унаследованной слепоты, существует много типов генетических заболеваний, лишающих человека зрения, каждый из которых требует своего лечения. Однако исследователи полагают, что новый механизм окажется наиболее универсальным, и сможет излечивать недуг, независимо от его причины, передает сайт «Свободная пресса».

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