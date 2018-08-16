2018-08-16T14:23:12+03:00
Общество

Мосгорсуд продлил домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова

Худрук театра "Гоголь-центр" ограничен в перемещениях уже больше года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кирилл Серебренников. Фото: Сергей Фадеичев ТАССКирилл Серебренников. Фото: Сергей Фадеичев ТАСС
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Обвиняемый в хищении 133 млн рублей худрук театра "Гоголь-центр", режиссер Кирилл Серебренников останется под домашним арестом еще как минимум до 19 сентября. Такое решение в четверг, 16 августа, принял Московский городской суд.

"Удовлетворить ходатайство следствия, продлить Серебренникову меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 сентября", - передает ТАСС со ссылкой на постановление судьи.

Напомним, что российский режиссер ограничен в передвижениях уже больше года. Следствие обвиняет его и других фигурантов этого дела в хищении бюджетных средств, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта “Платформа”.

Сам Серебренников свою вину не признает. По его словам, все обналиченные средства были потрачены на поддержание проекта "Платформа" на протяжении трех лет. Адвокат режиссеру уже предлагал за его освобождение залог в размере 68 млн рублей, однако суд не пошел на такие условия, передает сайт kp.ru.

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