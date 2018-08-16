Песков: предложение по изъятию сверхдоходов компаний пока не одобрено
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прозвучавшее ранее предложение о возможности изъятия сверхдоходов у крупных компаний в настоящее время не одобрено.
По его словам, инициативу обсуждают в правительстве России, после чего будет сформулирована позиция президента России Владимира Путина.
«Пока никакой позиции не фиксировалось и не формулировалось», - отметил Песков.
Он напомнил, что идея было экспертной точкой зрения помощника президента РФ Андрея Белоусова.
«Президент чрезвычайно аккуратно относится к таким вопросам и выступает за тщательную проработку всех возможных последствий, возможного эффекта для рынка и для отрасли перед тем, как принять решение», - подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что считает неправильным считать идею об изъятии сверхдоходов компаний равной введению прогрессивной шкалы налога.
Напомним, ранее в своем письме Путина Белоусов предложил изъять у металлургических и химических компаний 513,7 млрд рублей дополнительных доходов.