Песков: предложение по изъятию сверхдоходов компаний пока не одобрено

СЕГОДНЯ 14:23 2018-08-16T14:23:38+03:00

По словам пресс-секретаря президента, такая идея не означает введение прогрессивного налога

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прозвучавшее ранее предложение о возможности изъятия сверхдоходов у крупных компаний в настоящее время не одобрено.

По его словам, инициативу обсуждают в правительстве России, после чего будет сформулирована позиция президента России Владимира Путина.

«Пока никакой позиции не фиксировалось и не формулировалось», - отметил Песков.

Он напомнил, что идея было экспертной точкой зрения помощника президента РФ Андрея Белоусова.

«Президент чрезвычайно аккуратно относится к таким вопросам и выступает за тщательную проработку всех возможных последствий, возможного эффекта для рынка и для отрасли перед тем, как принять решение», - подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что считает неправильным считать идею об изъятии сверхдоходов компаний равной введению прогрессивной шкалы налога.

Напомним, ранее в своем письме Путина Белоусов предложил изъять у металлургических и химических компаний 513,7 млрд рублей дополнительных доходов.