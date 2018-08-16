Украина заявила о захвате крупной территории в Донбассе

СЕГОДНЯ 15:32 2018-08-16T15:32:19+03:00

Украина сообщила о возврате контроля над частью территорий Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командование ДНР среагировали на данные сообщения и назвали их «планами на будущее»

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Украинские власти заявили, что армия смогла вернуть под свой контроль 15 квадратных километров на территории Донбасса. Такие цифры сообщил командующий Объединенных сил страны Сергей Наев.

«Оборудование линии обеспечения на Волновахском, Горловском, Северодонецком и Светлодарском направлениях позволило взять под контроль около 15 кв. км украинской территории», — заявил Наев.

Он отметил, что Киев и дальше планирует отодвигать ополченцев от населенных пунктов и взять ДНР и ЛНР под свой контроль.

В свою очередь руководство Донецкой народной республики опровергло эти сообщения.

«Это абсолютно не соответствует действительности. Это факты, выдуманные «товарищем» Наевым для того, чтобы поднять морально-психологическое состояние своих военнослужащих», — рассказал ФАН представитель оперативного командования ДНР

Ополченцы уверены, что Киев специально распространяет такие заявления, чтобы поднять боевой дух армии. «В настоящее время они не способны ни на что, потому что морально-психологическое состояние у них на нижайшем уровне».

Еще одна проблема вооруженных сил – это «уровень обеспечения очень низкий, и укомплектованность не выше 65-70%».

Сайт kp.ru писал, что с 1 июля в Донбассе объявлено «хлебное» перемирие.