2018-08-16T15:01:35+03:00
Политика

Прокуратура требует 15 лет тюрьмы для экс-президента Украины Януковича

Политик обвиняется по трем статьям, среди которых числится государственная измена
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-президент Украины Виктор ЯнуковичЭкс-президент Украины Виктор ЯнуковичФото: Евгения ГУСЕВА
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Прокурор Главной военной прокуратуры Украины просит приговорить бывшего президента Украины Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы.

Напомним, что в настоящий момент политик обвиняется по трем статьям: "Государственная измена", "Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины" и "Пособничество в ведении агрессивной войны".

Также обвинение требует взыскать с подсудимого средства, потраченные на проведение судебных экспертиз.

"Процессуальные расходы на привлечение экспертов во время досудебного расследования в сумме 98 тыс. 561 гривен 20 коп. (примерно 3,5 тыс. долларов)", - сказал прокурор.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сейчас интересы экс-президента представляет государственный защитник Юрий Рабовол, который был назначен без согласия самого политика. Такие меры были приняты, поскольку частные адвокаты Януковича якобы неоднократно допускали нарушения и злоупотребляли своими правами.

В четверг, 16 августа, бывший глава Украины вновь подал заявление об отзыве бесплатного защитника, но получил отказ Оболонского районного суда, передает ТАСС.

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