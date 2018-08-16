2018-08-16T16:01:16+03:00
Политика

На Украине пригрозили, что "Россия захлебнется кровью"

Украинский замминистра Юрий Грымчак похвастался "мощью" ВСУ
Екатерина БОЛГОВА
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в Киеве похвастались "мощью" ВСУв Киеве похвастались "мощью" ВСУФото: REUTERS
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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что "Россия захлебнется кровью" в случае наступления.

Он отметил, что два года назад он предсказывал большие потери с украинской стороны при "наступлении" России. Но теперь, по мнению Грымчака, войска Украины находятся в лучшей форме.

"Тогда я сказал, что они захлебнутся нашей и собственной кровью. Сегодня мне кажется, что в случае наступления они будут захлебываться собственной кровью", — сказал Грымчак в интервью изданию "Апостроф".

Он отметил, что за прошедшее время украинские власти "много чего изменили" в ВСУ, поэтому обстановка "несравнима" с ситуацией 2014 года.

Напомним, в октябре 2017 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что больше десяти тысяч военных погибли или пострадали ранены по причинам, не связанным с конфликтом на юге страны. Глава Минобороны Степан Полторак заявил, что потери вызваны болезнями, нарушением мер безопасности и употреблением спиртного.

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