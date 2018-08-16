"Не нужна нам эта позорная штука": Милонов об отмене гей-парада в Новоульяновске

СЕГОДНЯ 16:06 2018-08-16T16:06:12+03:00

По мнению депутата, власти города сначала разрешили проведение такого марша, поскольку не знали, что он на самом деле из себя представляет

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Власти российского города Новоульяновска сначала разрешили проведение гей-парада в после Яблоневый, поскольку не знали, что он на самом деле из себя представляет. Такое мнение высказал член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов.

Он подчеркнул, что в администрации города в результате поступили правильно, отменив проведение мероприятия.

"Поймите, Новоульяновск, там люди все чистые как цветочки. Непорочные. Им пришла заявка на гей-парад, они подумали, какой может быть парад? Какой-нибудь парад. Торжественный. Они и согласились", - сказал Милонов в эфире Радио "Комсомольская правда".

По его словам, жители Новоульяновска просто не знали, кто "замаскировался под личиной парада", поскольку у них таких людей (нетрадиционной сексуальной ориентации) даже нет. И лишь, когда прошли согласования мероприятия, и народу стало известно, о чем идет речь, тогда они выступили против.

"Они сразу встрепенулись, поняли, что у них, понимаете ли, коровы с быками не будут давать потомство после таких парадов. Сразу отметили. Сказали, нет, не нужна нам эта позорная штука", - подытожил депутат.

Напомним, 15 августа создатель правозащитного портала гомосексуалистов Николай Алексеев сообщил, что глава администрации Новоульяновска Светлана Косаринова согласовала проведение гей-парада в поселке Яблоневый 26 августа и еще двух ЛГБТ-пикетов в самом городе 17 августа.

Однако вскоре, губернатор Геннадий Деникаев запретил организацию таких мероприятий, передает сайт kp.ru.