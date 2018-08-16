Судно с российскими моряками арестовано в Турции за долги собственника

СЕГОДНЯ 16:28 2018-08-16T16:28:45+03:00

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Теплоход Streamline с 11 российскими моряками на борту был арестован в порту Стамбула из-за долгов судовладельца. Об этом сообщил технический инспектор труда Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александр Рубцов.

По его словам, судно было арестовано еще 1,5 месяца назад. На настоящий момент задолженность собственника теплохода перед турецкими властями составляет 420 тысяч долларов.

"11 моряков российские, девять членов экипажа состоят в профсоюзе моряков [Ростовской области]. Судно должно было встать на ремонт, этот вопрос сейчас решается", - цитирует ТАСС Рубцова.

Известно, что теплоход Streamline, который ходит под флагом Коморских островов, находится в аварийном состоянии. Его владелец до сих пор не выходит на связь. Между тем, моряки недополучили по зарплате около 36 тысяч долларов.

К решению вопроса оказавшихся в ловушке россиян уже подключились сотрудники генерального консульства РФ в Стамбуле.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в похожей ситуации оказались наши соотечественники, которые ходили на судне Tredecim под флагом Танзании. Брошенный собственником траулера экипаж застрял в Японии.