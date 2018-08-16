Порошенко обсудил с Меркель строительство "Северного потока - 2"

СЕГОДНЯ 16:43 2018-08-16T16:43:02+03:00

В ходе телефонных переговоров также был затронут процесс нормализации обстановки в Донбассе

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Президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ход реализации российского проекта "Северный поток - 2". Тема была затронута в ходе телефонных переговоров, которые состоялись в четверг, 16 августа.

"Президент Украины и Канцлер Германии <...> обсудили вызовы безопасности, связанные со строительством "Северного потока - 2", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте лидера незалежной.

Там же уточняется, что политики скоординировали позиции по ряду вопросов и согласовали график дальнейших контактов в рамках развития отношений между странами.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по ситуации в Донбассе и договорились приложить усилия по обеспечению прогресса в мирном урегулировании конфликта. Особое внимание Порошенко уделил вопросу освобождения задержанных на востоке страны и в России украинских граждан.

Стоит отметить, что данный разговор состоялся как раз накануне встречи Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет уже в этот четверг, 16 августа, в резиденции главы немецкого правительства, передает сайт kp.ru.