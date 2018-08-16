Трамп: новые пошлины спасут американскую металлургию

СЕГОДНЯ 16:43 2018-08-16T16:44:15+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил, что новые пошлины на импорт стали и алюминия спасут американскую металлургию. Эту отрасль он также назвал важной для национальной безопасности.

"(Конкуренция) будет внутренней, как это было в прежние времена, когда у нас была сталь и U. S. Steel была нашей лучшей компанией", — заявил Трамп в интервью газете The Wall Street Journal.

По его словам, хотя пока цены на металл в Америке могут быть "немного более высокими", но затем стоимость упадет. Он отметил, что открывшиеся в США заводы стальных компаний являются свидетельством того, что введенные пошлины "работают".

Говоря о грядущих промежуточных выборов в США, он заявил, что победу одержат представители Республиканской партии.

"Если я смогу выйти и вести кампанию, я думаю, они выиграют, я действительно так считаю. Для меня это большая работа…. Я думаю, что демократы сдадутся, когда я появлюсь", — отметил американский лидер.

Напомним, в марте 2018 года Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия из многих стран, включая Китай, страны Евросоюза и Россию. Стран объявили ответные меры.