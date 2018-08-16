Житель Одессы облил 12-летнего мальчика кислотой за шумные игры

СЕГОДНЯ 16:59 2018-08-16T16:59:57+03:00

Мужчине не понравилось, что дети резвились под окнами его квартиры

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Житель Приморского района Одессы облил кислотой 12-летнего мальчика, который играл под окнами его квартиры. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Инцидент произошел еще в среду, 15 августа, в районе Французского бульвара. По версии следствия, 50-летнему мужчине, проживающему в квартире на первом этаже, просто не понравились шумные игры детей.

"Недовольный человек распылил в сторону мальчика какое-то вещество, в результате чего на его шее, голове и туловище появились ожоги", — говорится на сайте украинской полиции в Faсebook.

Пострадавший школьник уже направлен в больницу. Его мать обратилась в правоохранительные органы. Сам правонарушитель задержан. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство".

Сайт kp.ru писал о том, что в апреле этого года от кислоты пострадала также проживающая в Барнауле 15-летняя школьница. Девочка-инвалид возвращалась домой, когда неизвестный мужчина плеснул в нее едким веществом прямо из окна первого этажа дома.