Не стало Ареты Франклин, величайшей певицы современности

СЕГОДНЯ 17:19 2018-08-16T17:31:58+03:00

В Детройте в возрасте 76 лет умерла Арета Франклин

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В четверг, 16 августа, умерла Арета Франклин - известная американская певица, исполняющая песни в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел.

Смерть настигла артистку в возрасте 76 лет в своем доме в Детройте штата Мичиган, сообщает AP.

Арета Франклин является одной из самых продаваемых женщин-музыкантов всех времен. Ее часто называют королевой соул или Леди Соул. Она стала первой женщиной, которая была занесена в Зал славы рок-н-ролла, а в 2008 году журнал Rolling Stone признал ее величайшей певицей.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2010 году у исполнительницы диагностировали рак поджелудочной железы. Арета долгие годы боролась с тяжелым заболеванием, а несколько дней назад стало известно, что она находится при смерти.

Последнее выступление исполнительницы состоялось в ноябре прошлого года на благотворительном концерте Элтона Джона.