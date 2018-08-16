После крушения моста в Генуе итальянские специалисты предрекают "мостопад", если срочно не принять меры

СЕГОДНЯ 17:35 2018-08-16T17:35:26+03:00

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Италия - страна мостов, галерей и подвешенных словно в воздухе дорожных развязок. В этом состоит очарование дорожного путешествия по Италии. Горы, холмы и морские виды, открывающиеся с высоты автострад завораживают. Но теперь оно становится рискованным. Обрушение моста Моранди заставило журналистов разобраться в этом вопросе и подробно осветить ситуацию с дорожным фондом.

И оказалось, что внутри сектора давно идут споры и дискуссии, суды и выяснение, кто что должен чинить и за чьи деньги. Основной фонд мостов Италии был построен в 1955 - 1980 -х годах и как говорят инженеры, на тот момент это были передовые технологии, которые позволили мостам выдержать нагрузку в несколько раз большую, чем предполагалось конструкторами. Многие мосты уже давно выработали свой ресурс и держатся на честном слове. Их нужно капитально чинить.

Проблемы две - найти деньги на это: а нужны десятки миллиардов евро. И определить, кто должен отвечать за работы - государство, коммуны или регионы. Мосты уже начали падать. Мост Химера на автостраде А19 в Сицилии в 2015 году; мостовой пролет в Милане-Меде в 2016 году; в 2017 году два упало - мост на А14 в Анкона и мост кольцевой дороги Фоссано. В этом году наиболее крупное обрушение моста Моранди (автострада А10) возле Генуи заставило всех серьезно посмотреть на проблему. Итальянская газета «Ла Стампа» опубликовала карту самых опасных мостов Италии по данным специалистов.

Карта опасных мостов в Италии по версии газеты "Ла Стампа".

По трагедии. На данный момент известно о 39 погибших, более 1000 спасателей работают на месте. Мост продолжает двигаться и есть риск дальнейшего обрушения. Мост Моранди был длиной 1.182 метров, на высоте 90 метров, построен в 1967 году.

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В Генуе спасатели продолжают работать на месте крушения автомобильного моста Моранди. По последним данным число жертв достигло 31. Спасатели достают из-под обломков все новые автомобили и разбирают завалы в домах, на которых обрушился мост. (подробности)