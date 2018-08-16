iPhone 8 и iPhone X подешевели в преддверии анонса новых гаджетов от Apple

СЕГОДНЯ 18:03 2018-08-16T18:05:52+03:00

Цена на "восьмерку" опустилась почти на треть, в то время как флагман подешевел более чем на 21%

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Анонс новой линейки гаджетов от Apple состоится примерно через месяц. Продавцы стремятся побыстрее распродать залежавшийся на полках товар, ведь после анонса спрос на него резко упадет. Именно поэтому цена на самые популярные модели - iPhone 8 и iPhone X - начала стремительно падать.

Эксперты Hi-Tech Mail.Ru проанализировали рынок и пришли к выводу, что средняя цена на iPhone 8 сейчас колеблется в районе 40 тысяч рублей, в то время как на старте продаж ретейлеры просили за "восьмерку" 57 тысяч. Что же касается главного флагмана корпорации Apple, то его цена опустилась с 80 до 64 тысяч рублей.

Вместе с лидерами рынка дешевеют и их ближайшие конкуренты. В цене упали смартфоны компаний Xiaomi, Samsung и Honor.