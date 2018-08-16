Трамп о состоянии экономики США: "Деньги текут рекой в наш драгоценный доллар"

СЕГОДНЯ 18:10 2018-08-16T18:11:06+03:00

Американская экономика, по мнению Трампа, в лучшем состоянии, чем когда бы то ни было Фото: REUTERS

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В настоящий момент экономика Соединенных Штатов находится в самом лучшем состоянии за все время существования страны. Такое мнение озвучил глава Белого дома Дональд Трамп.,

"Деньги текут рекой в наш драгоценный доллар, как никогда раньше, доходы компаний выше, чем когда-либо, инфляция низкая, а уровень оптимизма бизнесменов выше, чем обычно. Впервые за многие десятилетия, мы защищаем наших работников!", - написал президент США в своем аккаунте в Twitter.

Между тем, американская валюта действительно демонстрирует стремительный рост. В середине августа ее курс поднялся выше, чем за все предыдущие 14 месяцев.

Сайт kp.ru писал о том, что только в минувший понедельник на открытии очередной сессии Московской биржи доллар подорожал на 94 копейки и торговался по 68,66 рубля, достигнув уровня апреля 2016 года.